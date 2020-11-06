В ночь на субботу во многих районах образуется туман

Небо над большей частью территории Латвии будет затянуто облаками, местами будет моросить дождь. Наибольшая вероятность солнечной погоды в субботу будет в западной части страны.

Ожидается слабый или умеренный западный, юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит +4...+10 градусов, а днем она поднимется до +8...+13 градусов.