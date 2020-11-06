В ночь на субботу во многих районах образуется туман

В субботу ночью и с утра во многих районах Латвии образуется туман, прогнозируют синоптики.
Небо над большей частью территории Латвии будет затянуто облаками, местами будет моросить дождь. Наибольшая вероятность солнечной погоды в субботу будет в западной части страны.
Ожидается слабый или умеренный западный, юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит +4...+10 градусов, а днем она поднимется до +8...+13 градусов.
В Риге в субботу существенных осадков не ожидается, с утра возможен туман. Будет дуть слабый или умеренный ветер с запада, юго-запада. Температура воздуха ночью понизится до +5...+7, а днем может достигнуть +12 градусов.