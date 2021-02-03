Ср, 3.02.2021
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  • В среду на большей части территории Латвии будет солнечно, к вечеру ударит мороз
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В среду на большей части территории Латвии будет солнечно, к вечеру ударит мороз

Иллюстративное фото ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В среду на большей части территории Латвии будет светить солнце, облачность сохранится только в восточных регионах, прогнозируют синоптики.

Местами возможен снег. Будет дуть слабый и умеренный западный ветер.

Температура воздуха днем составит +1...-4 градуса, ночью столбики термометров опустятся до -10 градусов.

В Риге не ожидается существенных осадков, временами будет солнечно, температура воздуха составит 0...-2 градуса.

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