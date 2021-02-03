В среду на большей части территории Латвии будет солнечно, к вечеру ударит мороз
В среду на большей части территории Латвии будет светить солнце, облачность сохранится только в восточных регионах, прогнозируют синоптики.
В среду на большей части территории Латвии будет светить солнце, облачность сохранится только в восточных регионах, прогнозируют синоптики.
Местами возможен снег. Будет дуть слабый и умеренный западный ветер.
Температура воздуха днем составит +1...-4 градуса, ночью столбики термометров опустятся до -10 градусов.
В Риге не ожидается существенных осадков, временами будет солнечно, температура воздуха составит 0...-2 градуса.