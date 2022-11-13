В воскресенье на больше части территории Латвии будет светить солнце, ожидаются и облака, но осадков они не принесут, прогнозируют синоптики.
Воскресенье будет солнечным, воздух прогреется до +12 градусов
Воскресенье будет солнечным, воздух прогреется до +12 градусов
С утра и вечером местами в западной и центральной частях страны ожидается туман, в течение дня он сохранится только местами в Курземе.
В Курземе ожидается безветрие, в других местах - небольшой западный, северо-западный ветер.
Температура воздуха повысится до +7...+12 градусов.
В Риге второе воскресенье ноября будет сухим и преимущественно солнечным, будет дуть небольшой северо-западный ветер, а воздух прогреется до +11 градусов.
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