Воскресенье будет солнечным, воздух прогреется до +12 градусов

С утра и вечером местами в западной и центральной частях страны ожидается туман, в течение дня он сохранится только местами в Курземе.

В Курземе ожидается безветрие, в других местах - небольшой западный, северо-западный ветер.

Температура воздуха повысится до +7...+12 градусов.

В Риге второе воскресенье ноября будет сухим и преимущественно солнечным, будет дуть небольшой северо-западный ветер, а воздух прогреется до +11 градусов.