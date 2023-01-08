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Оттепель, осадки и порывистый ветер: прогноз синоптиков на следующую неделю

rus.tvnet.lv
Оттепель, осадки и порывистый ветер: прогноз синоптиков на следующую неделю
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Фото: Schutterstock.com

На следующей неделе в Латвии ожидаются оттепель, осадки и порывистый южный ветер, прогнозируют синоптики.

Ожидается, что самым холодным днем на неделе станет понедельник, когда температура воздуха не будет превышать -2...+3 градуса, а на востоке страны сохранится мороз до -6 градусов, сообщает агентство LETA. Местами ожидаются снег, небольшая метель и ледяной дождь.

В восточных районах легкий мороз сохранится и в середине недели, в других местах воздух прогреется до 0...+5 градусов. Во второй половине недели такая температура воздуха ожидается по всей Латвии.

В ближайшие дни в Латгале, Селии и Видземе снежные покров увеличится, в других местах снег начнет таять. Ожидается как снег, так и дождь с оттепелью. Дороги станут очень скользкими.

Будет дуть в основном южный ветер, часто он будет порывистым, местами на побережье его порывы могут превысить скорость 20 метров в секунду.

Галерея: Снег в Риге

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