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Жара до +27 градусов! Синоптики о погоде на среду

rus.tvnet.lv/LETA
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Пляж в Юрмале
Пляж в Юрмале Фото: Evija Trifanova/LETA

В среду, 14 июня, температура воздуха в Латвии составит +23...+27 градусов, на большей части побережья - +18...+22 градуса, прогнозируют синоптики.

Немного увеличится облачность, но осадков по-прежнему не ожидается, и день будет преимущественно солнечным.

Будет дуть слабый и умеренный восточный ветер, на побережье - северный.

В Риге ожидается легкая облачность, без осадков. Температура воздуха составит +25 градусов, у моря - около +20 градусов.

Галерея: Лето в Латвии

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