Жара до +27 градусов! Синоптики о погоде на среду

Немного увеличится облачность, но осадков по-прежнему не ожидается, и день будет преимущественно солнечным.

Будет дуть слабый и умеренный восточный ветер, на побережье - северный.

В Риге ожидается легкая облачность, без осадков. Температура воздуха составит +25 градусов, у моря - около +20 градусов.

Галерея: Лето в Латвии