Жара до +27 градусов! Синоптики о погоде на среду

В среду, 14 июня, температура воздуха в Латвии составит +23...+27 градусов, на большей части побережья - +18...+22 градуса, прогнозируют синоптики.
Немного увеличится облачность, но осадков по-прежнему не ожидается, и день будет преимущественно солнечным.
Будет дуть слабый и умеренный восточный ветер, на побережье - северный.
В Риге ожидается легкая облачность, без осадков. Температура воздуха составит +25 градусов, у моря - около +20 градусов.
Галерея: Лето в Латвии
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