Впервые в этом году объявлено предупреждение о сильной жаре

В пятницу в Латвии сохранится жара, температура воздуха повысится до +25...+29 градусов, на пару градусов прохладнее будет местами на побережье, прогнозируют синоптики.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение желтого уровня о жаре, и это первое предупреждение такого вида в этом году.
Начиная с этого года, показатели критериев предупреждений повышены.
Предупреждение желтого уровня объявляется, если максимальная температура воздуха +27...+30 градусов ожидается два дня или дольше, предупреждение оранжевого уровня относится к температуре воздуха +31...+34 градуса, в свою очередь красное предупреждение сообщает о жаре, которая достигает +35 и больше градусов.
В последний рабочий день недели ожидается частичная облачность и будет светить солнце, местами возможен кратковременный дождь и гроза. Сохранится преимущественно слабый ветер.
В Риге солнце прогреет воздух до +28 градусов, чуть прохладнее будет у моря. Будет светить солнце и дуть слабый ветер, а вероятность осадков - низкая.
LVĢMC предупреждает, что в лесах сохраняется высокая пожароопасность, местами в западной и центральной частях страны - в том числе в Риге - она очень высокая, поэтому в силе предупреждение оранжевого уровня.
Из-за жары и интенсивного ультрафиолетового излучения необходимо соблюдать осторожность, находясь на солнце. Больше всего стоит защищаться в период времени с 11 до 16 часов.
Галерея: Лето в Латвии
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