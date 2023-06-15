Впервые в этом году объявлено предупреждение о сильной жаре

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение желтого уровня о жаре, и это первое предупреждение такого вида в этом году.

Начиная с этого года, показатели критериев предупреждений повышены.

Предупреждение желтого уровня объявляется, если максимальная температура воздуха +27...+30 градусов ожидается два дня или дольше, предупреждение оранжевого уровня относится к температуре воздуха +31...+34 градуса, в свою очередь красное предупреждение сообщает о жаре, которая достигает +35 и больше градусов.

В последний рабочий день недели ожидается частичная облачность и будет светить солнце, местами возможен кратковременный дождь и гроза. Сохранится преимущественно слабый ветер.

В Риге солнце прогреет воздух до +28 градусов, чуть прохладнее будет у моря. Будет светить солнце и дуть слабый ветер, а вероятность осадков - низкая.

LVĢMC предупреждает, что в лесах сохраняется высокая пожароопасность, местами в западной и центральной частях страны - в том числе в Риге - она очень высокая, поэтому в силе предупреждение оранжевого уровня.

Из-за жары и интенсивного ультрафиолетового излучения необходимо соблюдать осторожность, находясь на солнце. Больше всего стоит защищаться в период времени с 11 до 16 часов.

Галерея: Лето в Латвии