Прогноз погоды на выходные: прохладно и ветренно

Самым теплым днем на этой неделе будет пятница, когда температура воздуха поднимется до +25..+28 градусов, местами на побережье - до +21 градуса. При слабом или умеренном западном, северо-западном ветре облачность будет небольшой.

В субботу Латвию с запада пересечет холодный атмосферный фронт - ожидаются дожди, местами грозы. В воскресенье и в последующие дни осадков будет меньше.

Температура воздуха в субботу и в последующие дни не превысит +18..+24 градуса, местами ожидаются порывы западного ветра. Минимальная температура ночью составит +9..+14 градусов, на побережье до +17 градусов.

По текущим прогнозам, потеплеет в Латвии во второй половине следующей недели.

Галерея: Погода в Латвии