Среда будет облачной; воздух прогреется до +6 градусов

В среду в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, прогнозируют синоптики.
Местами возможен моросящий дождь, ночью - небольшой снег. Минимальная температура воздуха ночью составит около нуля градусов, на северо-востоке страны - до -4 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +1...+6 градусов.
В Риге в среду ожидается пасмурная погода, без существенных осадков. Температура воздуха ночью опустится до +1...+2 градусов, днем потеплеет до +5 градусов.
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