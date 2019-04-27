Погрелись? В воскресенье станет холоднее

Погода будет в основном солнечной. Скорость ветра порывами утром и днем составит 11-16 метров в секунду.

Минимальная температура ночью составит +7..+15 градусов, максимальная днем - от +16 на северо-востоке страны до +24 на юго-западе, а на Курземском побережье Рижского залива будет только +11..+15 градусов.