Сб, 27.04.2019
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Погрелись? В воскресенье станет холоднее

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Иллюстративное фото

ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

В воскресенье, 28 апреля, в Латвию с порывистым восточным, северо-восточным метром придет более холодный воздух, прогнозируют синоптики.

Погода будет в основном солнечной. Скорость ветра порывами утром и днем составит 11-16 метров в секунду.

Минимальная температура ночью составит +7..+15 градусов, максимальная днем - от +16 на северо-востоке страны до +24 на юго-западе, а на Курземском побережье Рижского залива будет только +11..+15 градусов.

В Риге в воскресенье будет солнечно, без осадков. Ночью похолодает до +13 градусов, днем потеплеет до +21.

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