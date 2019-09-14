На Видземе обрушился град; Латгале предупреждают о грозе и сильном ветре

В первой половине дня в Видземе наблюдался град, но синоптики предупреждают об ожидаемой в Латгале в ближайшие три часа грозе, которая может вызвать порывы ветра до 18 метров в секунду. Люди в соцсетях разместили фотографии с градом из Смилтене, Бренгули, Арайши, Беверины, Вецпиебалги и других мест северной части Латвии, однако в Даугавпилсе и Резекне к полудню было солнечно. Впрочем, сейчас облачность увеличилась и в восточной части Латвии.