На Видземе обрушился град; Латгале предупреждают о грозе и сильном ветре

В первой половине дня в Видземе наблюдался град, но синоптики предупреждают об ожидаемой в Латгале в ближайшие три часа грозе, которая может вызвать порывы ветра до 18 метров в секунду. Люди в соцсетях разместили фотографии с градом из Смилтене, Бренгули, Арайши, Беверины, Вецпиебалги и других мест северной части Латвии, однако в Даугавпилсе и Резекне к полудню было солнечно. Впрочем, сейчас облачность увеличилась и в восточной части Латвии.
Daudzviet Vidzemē šodien iespaidīga krusa. Foto no Brenguļu un Smiltenes apkārtnes https://t.co/Y5ObzrmOVS pic.twitter.com/HO0zLpmFFY— Toms Bricis (@boms_tricis) September 14, 2019
Beverīnā uznāca krusa. pic.twitter.com/VlgNwgEoLX— Gatis Kreceris (@kreceris) September 14, 2019
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в Видземе, Латгале и части Земгале объявил желтое предупреждение, которое означает, что погода может ухудшиться, однако сильных разрушений быть не должно. С куда более сильным ветром и осадками нужно считаться в воскресенье, особенно на севере Курземе, в округе Вентспилса и Дундаги, а также в Видземе.