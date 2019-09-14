Сб, 14.09.2019
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На Видземе обрушился град; Латгале предупреждают о грозе и сильном ветре

ФОТО: Aculiecinieka foto

В первой половине дня в Видземе наблюдался град, но синоптики предупреждают об ожидаемой в Латгале в ближайшие три часа грозе, которая может вызвать порывы ветра до 18 метров в секунду. Люди в соцсетях разместили фотографии с градом из Смилтене, Бренгули, Арайши, Беверины, Вецпиебалги и других мест северной части Латвии, однако в Даугавпилсе и Резекне к полудню было солнечно. Впрочем, сейчас облачность увеличилась и в восточной части Латвии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ronalds Skarainis (@ronaldsskarainis) on

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в Видземе, Латгале и части Земгале объявил желтое предупреждение, которое означает, что погода может ухудшиться, однако сильных разрушений быть не должно. С куда более сильным ветром и осадками нужно считаться в воскресенье, особенно на севере Курземе, в округе Вентспилса и Дундаги, а также в Видземе.

ФОТО: Ekrānuzņēmums

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