Сильный ветер с дождем ожидаются и в воскресенье

В воскресенье в Латвии ожидается порывистый ветер, но осадков будет меньше, чем в субботу, прогнозируют синоптики.
Местами возможны град и гроза.
Ночью температура понизится до +2..+7 градусов, днем потеплеет до +8..+13 градусов.
Скорость западного, юго-западного ветра составит 12-17 м/с.
В Риге в воскресенье ожидается кратковременный дождь, днем скорость западного ветра составит до 15 м/с. Температура ночью составит +5 градусов, днем до +11 градусов.
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