Сильный ветер с дождем ожидаются и в воскресенье

В Риге в воскресенье ожидается кратковременный дождь, днем скорость западного ветра составит до 15 м/с. Температура ночью составит +5 градусов, днем до +11 градусов.

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