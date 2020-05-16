Сб, 16.05.2020
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Сильный ветер с дождем ожидаются и в воскресенье

Вакарбулли за мгновенье до дождя

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В воскресенье в Латвии ожидается порывистый ветер, но осадков будет меньше, чем в субботу, прогнозируют синоптики.

Местами возможны град и гроза.

Ночью температура понизится до +2..+7 градусов, днем потеплеет до +8..+13 градусов.

Скорость западного, юго-западного ветра составит 12-17 м/с.

В Риге в воскресенье ожидается кратковременный дождь, днем скорость западного ветра составит до 15 м/с. Температура ночью составит +5 градусов, днем до +11 градусов.

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