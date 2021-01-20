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Утро будет нелегким: в Риге ночью могут сильно обледенеть дороги

Иллюстративное фото ФОТО: EPA/Scanpix

Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на четверг в Риге ожидается снег, ледяной дождь, а местами и метель, в результате чего на дорогах и тротуарах могут образоваться обледенение и снежные наносы, сообщает агентство LETA.

Водителей призывают во время езды соблюдать особую осторожность, своевременно планировать маршрут, держать большую дистанцию перед едущим впереди транспортом, не совершать резких маневров, а также выбирать соответствующую погодным условиям и состоянию дорожного покрытия скорость движения.

Принимая во внимание, что мосты и путепроводы - зоны повышенного риска, днем в среду уже заранее была начата обработка противоскользящим материалом. В рабочей готовности находится вся доступная департаменту сообщения Рижской думы зимняя спецтехника.

Приоритетно будут очищаться и обрабатываться мосты и путепроводы, магистральные улицы и улицы, по которым курсирует общественный транспорт, а также велоинфраструктура, далее следуют улицы меньшего значения или районные улицы.

Утром в четверг движение может быть особенно осложнено именно на улицах меньшего значения. Кроме того, утром в четверг может быть осложнено движение общественного транспорта.

При изменчивых погодных условиях значительное количество снега на улицах может повторной появиться в очень короткое время, в том числе и вскоре после очистки проезжей части.

Об опасных ситуациях на мостах и улицах Риги просят информировать центр управления департамента сообщения Рижской думы по бесплатному круглосуточному телефону 80003600.

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